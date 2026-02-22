ミラノ・コルティナ五輪の閉幕前記者会見が２２日、ミラノ市内で行われ、日本選手団の伊東秀仁団長が?誹謗中傷問題?に言及した。今大会の日本は金メダル５個、銀メダル７個、銅メダル１２個で、冬季五輪では過去最多の２４個を獲得。特にスノーボード勢の躍進が目立ち、同種目のみで金メダル４個を含む計９個のメダルを手にした。躍進の要因について、伊東団長は「（２０１８年）平昌大会、（２２年）北京大会からベテランの