「とにかく寒がりなので、この時季のお風呂はひと苦労」と話すのは、整理収納アドバイザー1級・防災士でありESSEフレンズエディターの堀中里香さん。寒い夜はお風呂に入るのがおっくうになりがち。少しでも快適な入浴時間を過ごすために、堀中さんが実践している工夫を紹介します。工夫1：ヒーターを設置して、服の着脱も暖かいまず取り入れたのは「ヒーター」です。数年前に悩みに悩んで導入しましたが、大正解でした！スイッチを