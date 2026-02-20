フライパンがすぐにダメになってしまう人は、日常の何気ない使い方や収納方法が、知らず知らずのうちに寿命を縮めているかもしれません。ESSEonlineの便利グッズ担当・もちづきが日用品のモヤモヤの解消法を調べるこのコーナーでは、今回、フライパンを製造するパール金属に直撃！「フライパンを長く大切に使うためのコツ」を教えてもらいました。フライパンの寿命は「年数」では決まらないフッ素樹脂加工のフライパンは「寿命は2