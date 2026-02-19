家電量販店のノジマは2月12日、2026年度の新卒社員の初任給を、各種手当を含め最大40万円に引き上げると発表した。対象は1年以上のアルバイト経験があり、勤務評定の高い内定者。同社はこれを“出る杭入社”と呼ぶ。“出る杭入社”に該当するのは7人の予定「ノジマは“出る杭は伸ばす”という考えのもと、社歴や役職に関係なく、自由に発案、企画を実行するチャンスを提供している。今回の施策はその延長線上にある」（メガバン