ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が日本勢初の金メダルを獲得。快挙に沸くネット上では、漫画家・川原泉氏の名と、名作漫画がトレンド入りした。川原氏は「笑う大天使」「メイプル戦記」「ブレーメンII」などの作品で知られているが、話題になったのは1986年に「花とゆめ」で発表されたフィギュアスケートを題材とした名作「銀のロマンティック…わはは」。世界