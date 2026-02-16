SNSを依存的に利用する「病的使用」の疑いがある10〜20代は6％にのぼり、他の世代と比べて依存傾向が高いことが分かりました。国立病院機構の久里浜医療センターが行ったインターネット使用などに関する調査によりますと、SNSの利用をめぐり、「病的使用」の疑いがある人は、全世代では1.8％だった一方で、10〜20代では6％にのぼることが分かりました。10代でみると、男性の7.1％、女性の7.5％が「病的使用」の疑いがありました。