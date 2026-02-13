チャーター機で宮崎入りしたダルビッシュスターのオーラが漂っていた。野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーに就任したダルビッシュ有投手が13日、WBC直前合宿が行われる宮崎に到着した。チャーター機から降り宮崎の地に足を踏み入れる姿に、SNSでは早速反応が続出。「ダルさんマジで来てくれたんだありがたいねえ」「あ、もうダル来てんだ」と、到着を喜ぶ声が相次いだ。黒のキャップにサングラス、赤白のスニーカーに