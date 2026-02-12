県西部総合県民局は2月12日、個人の名前や住所などが記載された、浄化槽の設置に関わる書類1部を紛失したと発表しました。紛失したのは、浄化槽の設置に際して提出が義務付けられている届け出書について内容に変更があった場合、設置者が改めて提出する書類1部です。県西部総合県民局によりますと、1月9日に変更届け出書が提出され、2月4日に前の月の受付状況を確認していたところ、担当職員が書類が見当たらないことに気づきまし