夫婦漫才コンビ『東京太・ゆめ子』で活動していた、漫才師の東京太（あずま きょうた）さんが肺がんのため亡くなったことが12日、落語芸術協会の公式サイトで発表されました。82歳でした。落語芸術協会は、公式サイトで「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがやとしお）が肺癌のため逝去しました」と発表。京太さんについて「当協会においても、参与として長きにわたり指導役をつとめ、