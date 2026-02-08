就任1年目でリーグ優勝を達成した阪神・藤川監督。盤石補強でリーグ連覇＆日本一を目指す球春到来！昨季、圧倒的な強さで独走優勝した阪神の勢いはまだまだ続くのか？セ・リーグ6球団の戦力を分析し、今季のペナントレースを展望する！【写真】楽しみな要素が多い中日の外野陣ほか＊＊＊【連覇へ盤石な虎。新戦力と不安要素】今年もキャンプインを迎えたプロ野球。昨季、阪神が「史上最速優勝」という強さを見せつけたセ・