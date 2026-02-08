¡Ú¥×¥íÌîµå2026 ¥»¡¦¥ê¡¼¥°Å¸Ë¾¡Û¡Öºå¿À1¶¯¡×¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ïºòµ¨Í£°ì¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡í¤¢¤ÎµåÃÄ¡í!?
½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡£È×ÀÐÊä¶¯¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡õÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹
µå½ÕÅþÍè¡ª¡¡ºòµ¨¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÆÈÁöÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤ÎÀïÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£µ¨¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤ß¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤ÃæÆü¤Î³°Ìî¿Ø¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÏ¢ÇÆ¤ØÈ×ÀÐ¤Ê¸×¡£¿·ÀïÎÏ¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡Û
º£Ç¯¤â¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥×¥íÌîµå¡£ºòµ¨¡¢ºå¿À¤¬¡Ö»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¤³¤¦Å¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¡Öºòµ¨¤Îºå¿À¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÆÈÁö·à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¾¯¤·º¹¤¬½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Î5µåÃÄ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ºå¿À¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤¬Åª³Î¤«¤ÄÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êº£µ¨¤â°µÅÝÅªÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòµ¨¤Ï2°Ì¤È13¥²¡¼¥àº¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï°ì»þ¡¢ºå¿À¤À¤±Ãù¶â¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡ÖCSÉÔÍ×ÏÀ¡×¤â¶«¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¡£
¤½¤³¤Çº£µ¨¤«¤é¡¢¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤ÎµåÃÄ¤ä¡¢Í¥¾¡µåÃÄ¤È10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤ÎµåÃÄ¤¬CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í¥¾¡µåÃÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ö2¾¡¡×¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö4¾¡Àè¼èÀ©¡×¤«¤é¡¢ºÇÂç7»î¹ç¤Î¡Ö5¾¡Àè¼èÀ©¡×¤Ø³«ºÅÊý¼°¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡µåÃÄ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý±×ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈCS¤ÏÇÑ»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥íÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²þ³×°Æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÁ´µåÃÄ¤ÎÈ¾Ê¬¤âCS¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ëº£¤Î¹½Â¤¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¡ØµåÃÄÁý¡õ3ÃÏ¶èÀ©¡Ù¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡µåÃÄ¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É1µåÃÄ¤Î4¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿²þ³×¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Û¤Éºå¿À¤¬¶¯¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
²þ¤á¤Æ¡¢ºòµ¨¤Îºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤àÂÇÄãá¤ÎÃæ¡¢Åê¼êÎÏ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¹¤¤¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬ËÜµòÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢à´Ö°ã¤¤á¤òµ¯¤³¤µ¤º¾¡¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Þ¤Ç¤Ïµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÈ×ÀÐ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤¢¤¨¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î¡Ø6ÈÖº¸Íã¥·¥§¥ë¥É¥ó¡¦¥Î¥¤¥¸¡¼¡Ù¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢Î©ÀÐ¡£¡ÖÂÇ·âÇ½ÎÏ¤Ï¿¹²¼µé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø6ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤Ï¡¢¤ä¤ä¸Î¾ã¤¬¤Á¤ÊÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤Ï¿¹²¼µé¤Ê¤Î¤Ç¡Ø6ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÃ«Ã¼¾¸à¤âÂÇ·âÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£Åê¼ê¤¬È×ÀÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Ìî¼ê½Å»ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µåÃÄ¤ÎÍ¾Íµ¤ÈÈ´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³°¹ñ¿Í¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤À¡£
¡ÖÈà¤¬2·åËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÈ´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡Ø6ÈÖ°Ê¹ß¤ÎÂÇÀþ¤Î½Å¤ß¡Ù¤¬²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÇÄ°®¤¬Åª³Î¤Ê¾å¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌÜÍø¤¤¬¤ä¤Ï¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡¢¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Öº¸ÏÓ¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇDeNA¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÆ±Åù¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¿ÈÄ¹203cm¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤ÏÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄOB¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÏÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¸õÊä¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¡©
¡Ö¼é¸î¿À¤Î´äºê Í¥¤¬º£µ¨35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¿ê¤¨¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³50ÅÐÈÄÄ¶¤¨¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤ÏWBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÈèÏ«¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í»þÂå¤«¤é¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¤ë¶áËÜ¤Î¶ÐÂ³ÈèÏ«¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤Ç¤ÎMLBÄ©Àï¤ò½ä¤Ã¤ÆµåÃÄ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¹À¿Í¡¢º´Æ£µ±¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âà°ì¶¯á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¸×¤òÄÉ¤¦3µåÃÄ¡£ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤ÏÎµ!?¡Û
ºå¿À¤òÄÉ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¡©¡¡ºòµ¨2°Ì¤ÎDeNA¤ÏÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò»Ù¤¨¤¿¥±¥¤¤È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤¿·ê¤ÏÁêÅöÂç¤¤¤¡£º£µ¨¤ÏÈà¤é¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î½ÐÍè¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡ÊÁ°ºå¿À¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢MLB¤Ç282»î¹çÅÐÈÄ¤ò¸Ø¤ë¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¡¢193cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤é150¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤Î¥³¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤â¹â¤¤203cm¤«¤é¾ï»þ150¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤Û¤«¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ï³§¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¹â¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»79ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¾ÂÇ¤Á³°Ìî¼ê¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö·¬¸¶¾»Ö¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬È´¤±¤¿Ê¬¤Ï¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤¬ÂÇ¤Á¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤Ë¥±¥¬¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿ËÒ½¨¸ç¤¬µÙ¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤¢¤È¤Ïºòµ¨20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¤é¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡×
4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¤È°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿DeNA¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÊá¼ê¤ÎÁØ¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¤Ç¡¢Áª¼ê³ÍÆÀ¤ÎÁÀ¤¤¤äÌÜÍø¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¡Ù¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤«¡£ÁöÎÝ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äAI³èÍÑ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
DeNA¤ÎÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿
ºòµ¨3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤¬Âç¤¤¤¡£
¡Öºòµ¨¤â²¬ËÜ¤¬·ç¾ì¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤º¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡£191cm¡¢102kg¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÂÇ¤ÁÊý¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ËÜ¥ì¥Ù¥ë¤Î³èÌö¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥ê¥¨¥ëµé¤ÎÂÇËÀ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È¤¬Åê¼êÃæ¿´¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ç¤âÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿µð¿Í¡£Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢ºÇÂ®160¥¥í¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¿¤â¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï201cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÂ®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÆüËÜÌîµå¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥É¥é1º¸ÏÓ¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¿ØÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÚÅ·¤«¤éÂ§ËÜ¹·Âç¤âFA¤Ç³ÍÆÀ¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¤òÅê¼êÎÏ¤ÇÊä¤ª¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬Éü³è¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³粼°Ë¿¥¡¢³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ËÃÝ´Ý¤È¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ÏßõÎõ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂ§ËÜ¤äÅÄÃæ¾Âç¤â´Þ¤á¤ì¤ÐÆ¬¿ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï³ÆÅê¼ê¤¬´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£ÍÞ¤¨¤ÏÂçÀª¤È¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¼¡Âè¤Ç¤¹¡×
3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¡¢ºòµ¨4°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿ÃæÆü¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅê¼êÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ìÅ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÀßÃÖ¤ÇÂÇ·â¿Ø¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£ºÙÀîÀ®Ìé¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³°Ìî¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ç¤¹¡×
ºÙÀî¡¢¾åÎÓ¡¢²¬ÎÓ¤é¤òÍÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¿ô¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¸Ø¤ëÃæÆü³°Ìî¿Ø
³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢MLBÄÌ»»164È¯¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨13ËÜÎÝÂÇ¡õ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤58ÂÇÅÀ¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤â»ÄÎ±¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Î¡¼¤¬ÂÎ³Ê¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹µé¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÅöÌÌÇò¤¤¡£¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò»°ÎÝ¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¥µ¥Î¡¼¤¬°ìÎÝ¡£ºòµ¨¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¤·¤¿ÀÐ°ËÍºÂÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆóÍ·´Ö°Ê³°¤ÎÌî¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ïºòµ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çºå¿À¤ËÍ£°ì¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡Ê13¾¡12ÇÔ¡Ë¤Î¤¬ÃæÆü¡£¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦ºå¿À¡×¤Î1ÈÖ¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅê¼ê¿Ø¤âµå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î郄¶¶¹¨ÅÍ¤Ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¢ºòµ¨Éü³è¤·¤¿ÂçÌîÍºÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃæÀ¾À»µ±¡¢2°Ì¤ÎÝ¯°æÍêÇ·²ð¤Ï¶¦¤Ë1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤Åê¼ê¡£ÀèÈ¯¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¤í¤ÏÀ¶¿åÃ£Ìé¤ä¾¾»³¿¸Ìé¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Þ¤ì¤ÐA¥¯¥é¥¹¤Ï½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡×
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢2Ç¯Á°¤Îµð¿Í¡¢ºòµ¨¤Îºå¿À¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÁÏÀß90¼þÇ¯¡×¤ÎµåÃÄ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡£º£µ¨¤ÏÃæÆü¤¬ÁÏÀß90¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡©¡ÚB¥¯¥é¥¹Ã¦µÑ¤Ø¡£²ÝÂê»³ÀÑ¤Î¸ñ¤È±í¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºòµ¨B¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Åç¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Öºòµ¨5°Ì¤Î¹Åç¤Ï2Ç¯Á°¤Î²Æ¤Ë¼ó°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë´ÙÍî¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£3Ï¢ÇÆ¤·¤¿Åö»þ¤Î»ñ»º¤Ï¤Û¤Ü»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÆµåÃÄ¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³èÍÑ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·ÅÁÅýÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²óµ¢¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¹Åç¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°6°Ì¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤â5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Îà²ÐÎÏÉÔÂá¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾®±à³¤ÅÍ¤¬¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçË¤ÉÔºß¡£Íê¤ß¤ÎËöÊñ¾ºÂç¤âºòµ¨11ËÜÎÝÂÇ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Ï193cm±¦ÏÓ¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤À¤±¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÊ¿Àî Ï¡¤Ï¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢Ê¿Àî¡£¡Ö¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌøÅÄ¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
Åê¼ê¿Ø¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤¬°ÊÁ°¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ëÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Åê¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅçÆâ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò¡¢µÆÃÓÎÃ²ð¤äÌðÌî²íºÈ¤é¤ÎÅ´ÊÉ¼éÈ÷¤Ç¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤¿ºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾¾²¼Êâ³ð¤Ï¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂ¼¾å¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿¤â¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìî¼ê¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤âÉÔºß¡£»³ÅÄÅ¯¿Í¤Ï33ºÐ¤Ç¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡¢±ö¸«ÂÙÎ´¤ÏËèÇ¯¥±¥¬¤·¤¬¤Á¡£Â¼¾å¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÀïÎÏ¤¬À°È÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
2·å¾¡Íø¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉÔºß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀÐÀî²íµ¬¤È¾®ÀîÂÙ¹°¤¬¤Þ¤ºÉâ¤«¤Ö¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£µÈÂ¼¹×»ÊÏº¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤ÊÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°µÅÝ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤â¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³°¹ñ¿Í3Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×
²ÝÂê»³ÀÑ¤À¤¬¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤«¡©
º£µ¨¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ëÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¡£¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¡×¤Ë¤ÏÌ¾¾¤¬Â¿¤¯¡¢´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë
¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£µð¿Í¤Î¸¶ Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤äºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶¤á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ÐÎòÅª¤Ë¤âÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¡¢Á°Ç¯ºÇ²¼°Ì¤«¤éµÞ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡£60ºÐ¤Î½é´ÆÆÄ¤¬¤É¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
º£µ¨¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎDH¤Ê¤·¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò