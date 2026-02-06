米軍が5日に東太平洋で実施した「麻薬船」攻撃の様子を捉えた動画の静止画像/US Southern Command（CNN）米軍は5日、東太平洋で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船を攻撃した。米南方軍によると、攻撃で2人が死亡した。「2月5日、南方軍司令官フランシス・L・ドノバン将軍の指示により、合同任務部隊サザンスピアは指定テロ組織が運航する船舶に対し、致死的な物理的攻撃を実施した」と南方軍司令部はX（旧ツイッター）で発表。攻