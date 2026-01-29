加齢とともに発症しやすい病気の一つが「白内障」です。高齢者の病気という印象がありますが、めめ眼科船橋（千葉県船橋市）院長で眼科医の安田向壱さんによると、若い人が白内障を発症するケースもあるといいます。白内障の主な自覚症状や対策などについて、安田さんに聞きました。【豆知識】「えっ…」これが「白内障」の予防に役立つ“食べ物”です！糖尿病が白内障を引き起こす可能性もQ.白内障の原因について、教えてくだ