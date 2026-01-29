加齢とともに発症しやすい病気の一つが「白内障」です。高齢者の病気という印象がありますが、めめ眼科船橋（千葉県船橋市）院長で眼科医の安田向壱さんによると、若い人が白内障を発症するケースもあるといいます。白内障の主な自覚症状や対策などについて、安田さんに聞きました。

糖尿病が白内障を引き起こす可能性も

Q.白内障の原因について、教えてください。

安田さん「白内障の最大の原因は加齢ですが、加齢以外にも原因があります。順番に紹介します」

（1）加齢（老人性白内障）

白内障患者の大部分を占めるのが「老人性白内障」です。水晶体のタンパク質は、残念ながら新陳代謝によって入れ替わることがほとんどなく、生まれたときから一生使い続けることになります。そのため、長年の間に紫外線（UV）や活性酸素などによってダメージが蓄積し、透明性を保てなくなって濁りが生じます。統計的にも50代で約50％、60代で70％、70代で90％、80歳を超えるとほぼ100％の人に何らかの白内障が見られるといわれています。

（2）加齢以外の原因

加齢以外にも、次のような原因で若年者でも白内障を発症することがあります。

・糖尿病

血糖値が高い状態が続くと、水晶体の混濁を引き起こすため、若くして白内障になるリスクが高まります。

・アトピー性皮膚炎

特に重度の場合は若年者が発症し、進行が早いことがあります。またぶどう膜炎などの目の炎症も原因となります。

・外傷

打撲などによって目に強い衝撃を与えることで水晶体が損傷し、白内障を発症することがあります。

・薬の副作用

ステロイド薬を長期使用した場合、副作用として起こることがあります。

・強い紫外線を長期間浴びる

強い紫外線を長期間浴びることも、水晶体へのダメージを蓄積させる原因の一つと考えられています。

このように、原因は1つではありませんが、特に40歳を過ぎたら、自覚症状がなくても定期的な眼科検診を受けることが推奨されます。

Q.白内障の前兆症状はあるのでしょうか。

安田さん「白内障は、風邪のように突然発症する病気ではなく、非常にゆっくりと進行する病気です。そのため、『前兆』というよりも『初期症状』として気付かれることが多いです。初期には自覚症状がないこともありますが、進行するにつれて次のような症状が現れ始めます」

【白内障の主な自覚症状】

・霧がかかったような見え方（かすみ目）

水晶体の濁りによって光が散乱するため、全体的にぼやけて見えます。

・視力低下

進行すると文字が読みづらくなったり、運転に支障を来たしたりするレベルに視力が落ちます。

・まぶしさ（羞明、しゅうめい）

濁った水晶体が光を不規則に散乱させるため、特に夜間の車のライトや強い照明が非常にまぶしく感じられます。

・近視の進行

水晶体の濁り方によっては屈折力が強くなり、老眼が進んでいたのに急に近くが見えやすくなった（一時的な「セカンドサイト」）と感じることがありますが、これは白内障の進行によるものです。

・ものが二重、三重に見える（多視症）

片目で見ても、ぼやけて重なって見えることがあります。

これらの症状は、日常生活の質（QOL）を大きく低下させます。「年齢のせい」と諦めずに、気になる症状があれば眼科を受診することが大切です。

眼鏡なしで新聞や本の文字が読めるようになった場合も危険？

Q.白内障をできるだけ早めに発見する方法はあるのでしょうか。

安田さん「残念ながら、先述の『かすみ目』や『まぶしさ』が現れるより前に、『もうすぐ白内障になるサイン』として明確に現れる共通の症状はありません。

ただし、目の健康状態のバロメーターとして、次の点に注意しておくと、早期発見につながります」

【白内障の早期発見のヒント】

（1）急な近視の進行

老眼で遠くが見えにくくなっていた人が、「最近、眼鏡なしで新聞や本の文字が読めるようになった」と感じる場合、これは一見喜ばしい変化に思えますが、水晶体の濁りによる屈折力の変化（核性近視）である可能性があります。

（2）眼鏡やコンタクトレンズの度数が頻繁に合わなくなる

短期間で視力が変化し、矯正してもすっきりしない状態が続く場合は、白内障の初期変化が疑われます。

（3）「色」の感じ方の変化

水晶体が濁り始めると、青い光が吸収されやすくなり、全体的に黄色っぽく、または茶色っぽく色覚が変わることがあります。これは両目でゆっくり進むため気付きにくいですが、片目を隠して見比べると分かることがあります。

最も確実な前兆対策は、定期的な眼科検診です。眼科医は、初期の微細な水晶体の変化を専門機器の細隙灯顕微鏡で確認することができます。特に40歳になったら、自覚症状がなくても年に一度は検診を受けるのを強くお勧めします。

Q.白内障をできるだけ防ぐには、日頃からどのような対策が求められるのでしょうか。

安田さん「白内障の最大の原因が『加齢』である以上、『完全に発症をゼロにする』ことは難しいのが現実です。しかし、進行を遅らせるための対策は十分に可能です。日頃からできる重要な予防対策を3つ紹介します」

（1）紫外線対策の徹底（UVカット）

・UVカット機能付きのサングラスや眼鏡を着用する

先述の通り、紫外線は水晶体にダメージを与え、白内障の進行を早める主要な要因の一つです。特に日差しの強い季節や場所では、UV400などの表示がある、紫外線をカットするレンズを選びましょう。色の濃さよりも、UVカット率が重要です。

・つばの広い帽子をかぶる

物理的に目に入る紫外線を減らすことも有効です。

（2）食事と栄養の管理（抗酸化作用）

白内障は、水晶体の酸化ストレス（活性酸素によるダメージ）によって進行すると考えられています。この酸化を防ぐ「抗酸化作用」のある栄養素を積極的に取ることが推奨されます。

・ビタミンC、ビタミンE

強力な抗酸化作用を持ちます。ビタミンCはかんきつ類、ブロッコリーなど、ビタミンEはナッツ類、植物油などにそれぞれ豊富に含まれています。

・ルテイン、ゼアキサンチン

ルテインやゼアキサンチンは目の黄斑部に存在する色素で、天然のサングラスの役割を果たし、光のダメージから目を守ります。ホウレンソウやケールなどの緑黄色野菜に多く含まれています。

・その他の対策

規則正しい食事を心掛け、過度な飲酒や喫煙を控えることが、目の健康全般につながります。特に喫煙は白内障の発症リスクを高めることが知られています。

（3）全身の健康管理

「目は全身の健康状態を映す鏡」ともいわれています。

・糖尿病のコントロール

白内障のリスクを高める糖尿病は、血糖値を厳密にコントロールすることで、目の合併症のリスクを下げることができます。

・適度な運動とバランスの取れた生活

ストレスをためず、良質な睡眠を確保し、規則正しい生活を送ることは、体の酸化を防ぎ、目の健康維持に役立ちます。

どれほど予防をしても、加齢とともに白内障は進行します。しかし、過度に恐れる必要はありません。現在の白内障治療は、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズに置き換えるという手術を行います。この手術は安全性が高い治療法です。日常生活に支障を来すようになったら、手術の最適な時期について、眼科医とよく相談しましょう。

大切なのは、「放置しないこと」そして「定期的に眼科医とつながり続けること」です。クリアな視界は、読書や運転、趣味、そして大切な人の笑顔を見る喜びなど、皆様の生活の質を支える基盤です。目の健康について、少しでも疑問や不安があれば、いつでも気軽に眼科医にご相談ください。