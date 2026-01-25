阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）が２４日、大阪市内で行われた岡田彰布顧問（６８）とのトークショー後に取材対応し、前川右京外野手（２２）への期待を語った。今年高卒５年目を迎える前川は、ドラフト１位・立石（創価大）と同学年。「前川なんて、意識するだろうね。昨季序盤は、そこそこ打ったわけだから。このまま終われないという意地もあるだろうし」と心境を推察した。前川は２４年シーズンにブレーク。昨季は春先に