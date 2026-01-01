¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¤Î¹âÀ­Ç½AI¥µ¡¼¥Ð¤òÅëºÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛKDDI¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Ç²ÔÆ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿KDDI¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤ÎÂç·¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÎäµÑÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·úÀß¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä´ü´Ö¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥»