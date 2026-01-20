『ハイキュー!!』と『パワプロアプリ』の初コラボイベントが開催中！ “日向翔陽”や“影山飛雄”達がパワ体になって野球の世界へ

『ハイキュー!!』×『パワプロ』コラボ開始！ 日向・影山ら5選手が登場し、無料10連ガチャも実施

1月19日から人気モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』にてアニメ『ハイキュー!!』との初コラボが開始されました。

本コラボでは主人公の「日向翔陽」や「影山飛雄」をはじめ、「月島蛍」「黒尾鉄朗」「孤爪研磨」の計5キャラクターがイベキャラとして登場。

さらに期間中のログインで「PSR月島蛍」や「パワストーン×20」が配布されるほか、R以上のコラボキャラが1枚確定で手に入る無料10連ガチャも実施されており、ファンには見逃せない内容となっています。

（以下、プレスリリースより）

アニメ『ハイキュー!!』×『パワプロアプリ』バレーボール×野球の異色コラボを本日1月19日（月）から開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（以下、『パワプロアプリ』）とアニメ『ハイキュー!!』とのコラボレーションを本日1月19日（月）から開始したことをお知らせします。

初となる本コラボでは、アニメ『ハイキュー!!』に登場する主人公の「日向翔陽」をはじめ、「影山飛雄」・「月島蛍」・「黒尾鉄朗」・「孤爪研磨」がコラボイベキャラとして『パワプロアプリ』に登場します。

コラボを記念して「PSR月島 蛍」やパワストーンなどの豪華報酬がもらえるキャンペーンを開催。

コラボイベキャラが1枚確定でもらえる無料10連ガチャは、お一人さま1回限りで回すことができます。

アニメ『ハイキュー!!』仕様になったイベント「さいころパレード」では、 “スパイク練習”や“レシーブ練習”などのバレーボールに関するマスが登場するほか、音駒高校が敵チームとして登場します。

後日、イベント「研磨の成長物語！」も開催予定です。

『パワプロアプリ』初となるバレーボール×野球の異色コラボをぜひお楽しみください！

※画像は開発中のものです。

※画像は開発中のものです。 ※画像は開発中のものです。 ※画像は開発中のものです。

コラボキャンペーンを開催中！

ログインで「PSR月島 蛍」や「パワストーン×20」など、豪華報酬がもらえる

期間：1月19日（月）〜 2月4日（水）8:59 コラボイベント「さいころパレード」で音駒高校と勝負しよう！

さまざまな効果のあるマスが並んだすごろくを巡ってさいころパレード用チームを強化し、試合に勝利しましょう！

※画像は開発中のものです。 ※画像は開発中のものです。

アニメ『ハイキュー!!』仕様になった本イベントでは、プレーヤーが烏野高校の一員として敵チームの音駒高校と競争。

敵チームよりも先にGOALマスに到着することで、さいころを3つ同時に振ることができる「神業速攻カード」を獲得することができます。

カードを活用して、イベントを有利に進めましょう！

“サーブ練習”マスや“スパイク練習”マスなど、バレーボールに関するマスで選手を強化できます。

本イベントではコラボ専用のストーリーもお楽しみいただけます。目玉報酬は「PSR月島 蛍のシンボル」です！

※遊び方の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

画像は開発中のものです。 ※画像は開発中のものです。

期間：1月19日（月）〜2月4日（水）8:59

「ループガチャ アニメ『ハイキュー!!』コラボ記念」を開催