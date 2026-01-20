AIコードエディターのCursorが、コーディングエージェントを自律的に稼働させ、ウェブブラウザを構築するという実験を行ないました。長時間稼働する自律型コーディングをスケールさせる · Cursorhttps://cursor.com/ja/blog/scaling-agentsScaling long-running autonomous codinghttps://simonwillison.net/2026/Jan/19/scaling-long-running-autonomous-coding/既存のエージェントは狭い範囲のタスクは上手く処理できますが