噛むほどに幸せ広がる「#もちもち」食感。ハッシュタグを参考に定番のお餅アレンジはもちろん、簡単に作れるスイーツまで手が止まらなくなるレシピをまとめました。いろんな食感が楽しめて、寒い日のおかずやデザートにもおすすめです。ぜひ作ってみてくださいね！お餅以外も！冬に食べたい「#もちもち」レシピお揚げ出汁納豆餅 この投稿をInstagramで見る ayao【レシピスタイリング】in KAGAWA(@izakaya_ayao