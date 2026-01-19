大掃除は1年の汚れをリセットする絶好の機会ですが、目立つ場所ばかりに気を取られ、意外な「盲点」を見落としていることも。放置された汚れは、住まいの劣化や衛生環境の悪化を招くだけでなく、実は家電の寿命や光熱費にも影響を与えます。今回は、家事アドバイザーとして「ここだけは押さえておきたい」、忘れがちな10カ所をご紹介します。1. 冷蔵庫の上と裏冷蔵庫の上部は調理時の油とホコリが混ざり、ベタついた頑固な汚れがた