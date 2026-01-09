YouTubeチャンネル「うめと申しますけども」では、飼い主と遊ぶ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何もかもいとおしい」「うちもやってた！」などの声が続出しました。【画像5枚】抱きしめられたら「ニャー！」飼い主と猫しか知らない“謎ゲーム”を見る！香箱座りでリラックスタイム注目を集めたのは「ギュッてしたらニャー！ 主と猫しか知らない謎ゲーム」という動画。一体どんなゲームなのか気になりますよね。