YouTubeチャンネル「うめと申しますけども」では、飼い主と遊ぶ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何もかもいとおしい」「うちもやってた！」などの声が続出しました。

【画像5枚】抱きしめられたら「ニャー！」 飼い主と猫しか知らない“謎ゲーム”を見る！

香箱座りでリラックスタイム

注目を集めたのは「ギュッてしたらニャー！ 主と猫しか知らない謎ゲーム」という動画。一体どんなゲームなのか気になりますよね。まずは白黒のぶち模様の猫「うめ」が、おいしそうにご飯を食べているシーンから。「今日もおいしいニャ」と聞こえてきそうです。

食べ終わったらお昼寝。尻尾をパタパタ揺らして、猫らしい香箱座りでリラックスタイムです。真っ白な毛並みも美しく、目が覚めてすぐに飼い主に甘える姿がたまりません！

ここで飼い主とうめの謎ゲームが始まります。飼い主が抱きしめ、「せーの」と言ってギュッとすると、合いの手のようにうめが「ニャー！」と返事。じっと、飼い主を見つめる一途な視線がいじらしく、飼い主とうめのほほ笑ましい姿に、思わず笑みがこぼれますね。

飼い主がうめをなでながら「せーの」と言っても、うめは無反応。ちゃんとギュッと抱きしめないと鳴いてくれないようです。「なんか物足りないニャ……」と言っているのかも？

動画を見た人からは「かわいいし、とっても楽しそう」「おすすめで出てくるたびに何度も見てしまう」「私もうちの猫と抱っこゲームやってました！」といったコメントが寄せられていました。