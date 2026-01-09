湖池屋は、1月12日(月)から「完全メシ カラムーチョ 辛旨!スパイスカレー」を全国のセブン‐イレブンで先行発売する。日清食品が展開している、ビタミン･ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求したブランド「完全メシ」シリーズの新商品として共同開発したもの。2023年10月に同じく共同開発で発売した、同シリーズ初となるスナック菓子「完全メシ カラムーチョ ホットチリ味」が好評を博したとして、それに続く商