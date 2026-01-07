ルーシッドやリビアンのライバルにソニーとホンダが設立した高級EVブランド、アフィーラは、セダンモデルに続く第2弾の新型SUVを2028年に米国市場へ投入する予定だ。【画像】アフィーラから高級SUV登場！ 流麗なファストバックスタイル採用【ルーシッドやリビアンと比較】全35枚アフィーラは1月6日夜、米ラスベガスで開催されたCESにおいて新しいプロトタイプを公開した。「柔軟性の高い室内空間とアクセシビリティ」を実現し、