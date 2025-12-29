元ヤンキースのスーパースター、アレックス・ロドリゲス氏（５０）が落選が続いている殿堂入りに対する思いを打ち明けた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が２８日（日本時間２９日）、報じた。「最初の４０年間にはなかった人生を今の私は送っている」と語ったロドリゲス氏は「もし殿堂入りしたら、不思議なことに、心が空っぽになってしまうだろう。今でも大きな痛みを抱えているだろう…。今の人生の方がましだ。な