2025年は、愛子さまの存在感が一層高まった1年となった。日本赤十字社で社会人としての経験を積む一方、成年皇族としての公務にも真摯に取り組んだ。戦後80年の節目には、両陛下とともに長崎、沖縄、東京都慰霊堂を訪問。また、国賓として来日したブラジル大統領夫妻を迎える宮中晩餐に初めて出席するなど、その活動の幅は着実に広がっている。【全身を見る】ラオスでの晩餐会、グラスを持ち隣席と乾杯する着物姿の愛子さま。他