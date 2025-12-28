モスクワ共同】「シベリアの真珠」として名高いロシアの世界自然遺産バイカル湖があるイルクーツクで27日、プーチン大統領が今月署名した同湖沿岸での限定的な森林伐採を容認する改正法に反対するデモが行われ、200〜300人が参加した。地元メディアなどが報じた。デモでは改革派野党ヤブロコのルイバコフ代表や共産党の下院議員らが演説し、参加者は「バイカル湖での伐採は反対」などと書かれたプラカードを掲げた。世界最