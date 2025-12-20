¤³¤Î¤Û¤É¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡ØWIRED¡ÙÆüËÜÈÇ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWIRED Future Dialogue¡×¡£Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤È¡Ö2050Ç¯¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤À¡£