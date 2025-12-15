きょう午後0時半ごろ、東京・港区赤坂で「右隣の建物3階でベルが鳴っている」と119番通報がありました。【写真を見る】【速報】赤坂の個室サウナ店で2人が倒れ意識不明の重体原因を捜査警視庁警視庁によりますと、5階建ての建物の3階部分にある個室サウナの一室で30代の男女2人が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。2人は個室サウナの部屋の入口付近に倒れていたということです。