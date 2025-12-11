昨年11月に別の傷害事件で逮捕され明るみに「高額報酬」「ホワイト案件」逮捕された４人はSNSでこのような投稿をして実行役を募り、強盗の指示をしていたという。’24年に首都圏を中心として多発した闇バイトによる連続広域強盗事件。逮捕されたのは全員20代で、福地紘人（26）、斉藤拓哉（26）、村上迦楼羅（27）、渡辺翔太（26）の４容疑者だ。一連の広域強盗事件は18件に上り、’24年８月から11月にかけて、東京、千葉、神奈川