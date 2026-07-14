アメリカのトランプ大統領は、核関連の地下施設があると指摘されているイラン中部の山について、近く攻撃する考えを明らかにしました。トランプ大統領は13日、ラジオ番組に出演し、イランに対し、「今夜も、あしたも激しい攻撃を加える」と述べたうえで、「イラン側はそれに対して何も出来ない」と主張しました。今後の攻撃対象として、核関連の地下施設があると指摘されている中部のピックアックス山を挙げ、近く攻撃するとの考え