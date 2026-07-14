タイの首都バンコクの飲食店で28人が死亡した火事で、店の非常口が施錠されていた可能性があることが分かりました。【映像】激しく炎上する現場＆逃げる人々バンコクにある飲食店で13日に起きた火災では、多くの人が逃げ遅れ、少なくとも28人が死亡、70人以上がけがをしました。現地当局によりますと、避難経路が十分に確保できていなかった可能性があるということです。別の非常口は無銭飲食を防ぐため施錠されていた可能