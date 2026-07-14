スシロー（写真はイメージです）　撮影／編集部週刊女性PRIME

「スシロー」が穴あき画像を投稿 斬新すぎるコラボ匂わせ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スシロー」が7月12日から、公式Xでコラボの「匂わせ」を開始した
  • 唐突に穴あきの画像など、2つの投稿が立て続けに上がった
  • SNS上では「ハローキティちゃんですかね」という声が寄せられている
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