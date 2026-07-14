UAE＝アラブ首長国連邦は、ホルムズ海峡を航行していた自国の船がイランの攻撃をうけ、乗組員1人が死亡したと明らかにしました。【写真を見る】【速報】イランがUAEタンカーを攻撃乗組員1人が死亡情勢悪化の懸念UAEの国防省は14日、ホルムズ海峡を航行していた自国のタンカー2隻が、イランの巡航ミサイル攻撃を受けたと発表しました。この攻撃でインド国籍の乗組員1人が死亡、8人がけがをしたということです。攻撃があった詳し