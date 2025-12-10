古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？渋みの効いたレザーやキャッチーなモチーフなど、いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。「プレッピーな学生をイメージ」≫ちょうどいい遊びのある「トラッド小物」往年のスクールチルドレンを彷彿させる、トラッドなムードと茶目っ気をもたらす