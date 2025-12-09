さくらインターネットは12月9日、パブリッククラウド「さくらのクラウド」において、アプリケーション実行基盤「AppRun」の提供を開始した。AppRunは、コンテナイメージをもとにアプリケーションを自動デプロイし、スケーリングや運用管理をシームレスに実行できるマネージドサービスとなる。これまでCR版として提供していた共用型プランに加え、新たに「専有型」プランを正式サービスとして提供を開始。これにより、利用シーンや