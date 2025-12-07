チャンネル登録者数約57万人を誇る大食い系双子姉妹ユーチューバー、はらぺこツインズの姉、小野かこが7日までに自身のインスタグラムを更新。姉妹で長年うつ病を患っていることを改めて明かした。姉のかこと妹の小野あこは5日にはらぺこツインズのYouTubeを「【ご報告】長年患っているうつ病についてお話しします。【はらぺこツインズ】」というタイトルで更新していた。かこは6日に更新した自身のインスタグラムでも「動画でもお