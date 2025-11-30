１１月３０日の東京１Ｒ・２歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、柴田善臣騎手が騎乗したヒナノムサシ（牡２歳、美浦・本間忍厩舎、父ミッキーアイル）が勝利。柴田騎手は前日の東京２Ｒに続く２日連続の勝利で、自身のもつＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳４か月１日に更新した。勝ちタイムは１分２６秒８（良）。速いスタートからすんなり先手を奪うと、そのまま直線でも脚色は衰えず押し切り。ダート替わりでい