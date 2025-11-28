【前後編の後編/前編からの続き】大ブレイク女優に突如降って湧いた訴訟トラブルに業界の注目が集まっている。勢いに乗る新興事務所が、こわもての大手芸能プロを相手に約束した報酬の支払いを打ち切り、逆に裁判を起こされたのだ。芸能界の勢力図を塗り替えるやもしれぬ、騒動の意外な真相とは。＊＊＊【写真を見る】朝ドラとはまるで別人！“美背中”を大胆に露出した「今田美桜」前編【「今田美桜のCM出演料3億円を支払