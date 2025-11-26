日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２５日、来年３月のＷＢＣに出場表明したドジャース・大谷との共闘を誓った。２３年世界一のメンバーで、球団の先輩でもある大谷へ「日本にとってはすごくいいこと。日本のために戦う姿勢は日本人選手として持ち続けておくべきところ」と敬意を表し「あれだけ活躍して疲労もある中で参加してもらえるのは、野球ファンの一人としてもうれしい」。スーパースターの心意気に感動した。本大会での