◇明治安田生命J1リーグ第36節京都0―3横浜M（2025年11月9日サンガスタジアムbyKYOCERA）京都は横浜Mに0―3で敗れて勝ち点62から伸ばせず、残り2試合で首位・鹿島の勝ち点70を上回ることができずJ1優勝の可能性がなくなった。京都は前半23分にゴール前左からの直接FKを壁に入ったFW原大智（26）が顔面ブロックで防ぐ。28分には横浜M・FWジョルディ・クルークス（31）のPKをGK太田岳志（34）がセーブしたが、35分に先制点