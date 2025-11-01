天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（23）と秋篠宮家・次女の佳子さま（30）の"双子コーデ"が話題になっている。10月28日、天皇皇后両陛下が主催する「秋の園遊会」が東京・赤坂御苑で開かれ、おふたりとも赤色のセットアップで出席された。【全身を見る】愛子さまと佳子様のおそろいコーデ、ほか、賛否を呼んだ「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども同じ赤でも愛子さまは深い色味、佳子さまは鮮やかな色味という