ニューストップ > 国内ニュース > 見ている人に誤解を与えるクマの「フェイク動画」専門家が警鐘 クマ（動物） 人工知能（AI） 映像・動画配信 話題の動画 時事ニュース FNNプライムオンライン 見ている人に誤解を与えるクマの「フェイク動画」専門家が警鐘 2025年10月30日 20時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと AIを使った見ている人に誤解を与えるクマのフェイク動画が物議を醸している ある動画では、学校の制服らしき服を着た人物が子グマを胸に抱えている クマの生態に詳しい東京農業大学の教授はこうした動画に懸念を示した 記事を読む おすすめ記事 「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告 不審物確認されず=静岡 2025年10月28日 14時57分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 26歳イラン代表バレーボール選手に脳死判定 同国連盟が発表 プールで感電し脳損傷 現在も延命治療継続 2025年10月30日 18時15分