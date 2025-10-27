2001年ダイヤモンドバックスのカート・シリング氏以来の快挙【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点完投勝利。前回登板のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、ポストシーズンでの2試合連続完投は2001年のカート・シリング氏（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりの快挙とな