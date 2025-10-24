ホンダ「フィット」に進化の予感！2025年10月30日から11月9日まで、「JAPAN MOBILITY SHOW （ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。前回2023年のイベントでは、多彩な新型車やコンセプトカーが注目を集めましたが、今回多くの期待を集めているのが、マイナーチェンジを果たしたホンダ新型「フィット」です。多くのユーザーからも関心が寄せられています。細すぎヘッドライトもイイ！ 新型フィット！（画像：中華人