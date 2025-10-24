ホンダ「“新型”フィット」まもなく登場!? 3年ぶり顔面刷新に「見てみたい」の声！ 細スギ「ヘッドライト」の中国「新モデル」に期待集まる

ホンダ「フィット」に進化の予感！

2025年10月30日から11月9日まで、「JAPAN MOBILITY SHOW （ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。

前回2023年のイベントでは、多彩な新型車やコンセプトカーが注目を集めましたが、今回多くの期待を集めているのが、マイナーチェンジを果たしたホンダ新型「フィット」です。多くのユーザーからも関心が寄せられています。

細すぎヘッドライトもイイ！ 新型フィット！（画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部））

ジャパンモビリティショーは、日本で長年開催されてきた「東京モーターショー」の後継イベントとして2023年に始まり、初回の来場者数は111万2000人を記録しました。

そんななか、今回2025年10月末の開催に向けて注目を集めているのが、ホンダのコンパクトカーであるフィットです。

2001年に登場した初代フィットは、ホンダ独自の「センタータンクレイアウト」を採用。これにより、コンパクトながら広い室内空間と多彩なシートアレンジを可能にし、使い勝手の良さが高く評価されました。

その思想は現行の4代目モデルにも受け継がれており、2020年の登場以降、ライフスタイルに応じた5つのバリエーション展開で多くのユーザーに支持されています。

そんなフィットですが、中国市場向けにマイナーチェンジモデルの届け出が中華人民共和国工業情報化部（工信部）により2025年4月に確認されました。

届出資料によると、新モデルのボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mm、ホイールベース2530mmで、現行モデルよりわずかに大型化しています。

外観では、フロントマスクが大きく刷新され、従来の親しみやすいヘッドライトがシャープなデザインに変更。

リアバンパー下部もブラックカラーでディフューザー風の形状となり、よりスポーティな印象を与えています。

パワートレインには、中国の販売元「広汽ホンダ」が生産する1.5リッター直列4気筒エンジン「L15CC」型が搭載される予定です。

※ ※ ※

このマイナーチェンジ情報に対し、SNSや掲示板では「フロントのデザインがとてもかっこいい」「スポーティなリアが好き」「日本でもぜひ新型を見たい」といった声が広がっており、ユーザーの期待が高まっています。

日本市場で同様の改良が行われるかはまだ公式発表されていませんが、現行型が2022年にマイナーチェンジされてから3年が経過していることもあり、可能性は十分に考えられます。

そのため、ジャパンモビリティショー2025での発表が一層期待されています。今後の動向から目が離せません。