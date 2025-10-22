富士Ｓで３着だったソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は次戦のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）にクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝とのコンビで参戦することになった。同騎手とのコンビはロマンチックウォリアーに先着し、海外Ｇ１初制覇となったドバイ・ターフ以来となる。「叩いて良くなるタイプだし、今回は骨折明けで例年とは調整過程が違っている