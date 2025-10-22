タイを訪れた日本人男性観光客が美容室でタイ人女性店主にセクハラ行為に及ぶ映像が公開され非難世論が高まっている。タイのチャンネル7などによると、タイ中部パタヤの美容室の女性店主は19日、複数の日本人男性客からセクハラ行為を受けたとし、店舗の防犯カメラ映像を交流サイト（SNS）に公開した。映像には酒に酔った様子で店に入ってきた日本人男性観光客4人の姿が映っていた。一行のうち1人が髪を切ろうとし、後に座った残り