セブン-イレブン・ジャパンは、『カントリーマアムアイスサンド』（税込345.60円）を、全国のセブン-イレブンで28日より限定発売する。【写真】満足感たっぷり！『カントリーマアムアイスサンド』断面図昨年に続き、不二家のロングセラー商品『カントリーマアム』がアイスサンドになって登場。砕いたカントリーマアム入りのバニラアイスを大きなカントリーマアム2枚でサンドした。涼しさを感じる日が増えてクリーミーなアイス