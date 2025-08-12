不二家の人気ソフトクッキー「カントリーマアム」から、新たに「カントリーマアム（焼きまんじゅう味）」が発売されました。カントリーマアムはこれまでにもさまざまな期間限定フレーバーを発売してきましたが、今回はなんと群馬のソウルフード「焼きまんじゅう」の味わい！本商品は、安政4年（1857年）創業の焼きまんじゅうの老舗店「原嶋屋総本家」のタレを練り込んだカントリーマアムとなっています。高崎商科大学・高崎商科大